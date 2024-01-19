Вплоть до гематурии: Уролог предупредил любителей крещенских купаний о последствиях Уролог Смерницкий не советует находиться в проруби дольше 5 минут 19 января, 11:50 Крещенские купания на озере Святое в Москве. Фото © Агентство "Москва" / Василий Кузьмичёнок

Купания в проруби с ледяной водой, которые практикуют на Крещение, могут увеличить риски инфекционных и воспалительных заболеваний у мужчин. Кроме того, с некоторыми болезнями и вовсе не стоит окунаться. Об этом Лайфу рассказал врач-уролог Андрей Смерницкий.

В проруби нельзя находиться более 3–5 минут. Нельзя также находиться под воздействием алкоголя и других психостимулирующих средств. Для мужчин купания в проруби несут риски инфекционных, воспалительных заболеваний вплоть до появления гематурии (крови в моче при острой инфекции мочевых путей). Андрей Смерницкий Врач-уролог поликлиники ЦКБ "РЖД-Медицина" на Басманной улице

Смерницкий напомнил, что противопоказаниями для купаний в ледяной воде являются урологические заболевания: пиелонефрит, эпидидимит и орхит в стадии обострения, острый и хронический простатит, венерические заболевания.

Напомним, в Крещенский сочельник, который отмечался 18 января, и в сам праздник Крещения 19 января многие россияне окунулись в купель. Однако, как показал опрос, большинство граждан (69%) ни разу в жизни не купались на Крещение в ледяной воде и не собираются этого делать.

Авторы Андрей Горяничев