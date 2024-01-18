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69% россиян ни разу не купались в проруби на Крещение

18 января, 15:02
Купание в Москве-реке перед Крещением. Обложка © Агентство "Москва" / Денис Гришкин

Купание в Москве-реке перед Крещением. Обложка © Агентство "Москва" / Денис Гришкин

В Крещенский сочельник, который отмечается сегодня, многие россияне отправятся окунуться в купель. Однако, как выяснилось в результате опроса kp.ru, большинство граждан — 69% — ни разу в жизни не купались на Крещение в ледяной воде и не собираются этого делать.

Те, кто не соблюдает эту традицию, считают её слишком экстремальной или уверены, что к религии она не имеет отношения, а лучше в этот день просто сходить в церковь.

Ликбез-напоминания: Архиепископ "проинструктировал" верующих перед Крещением
Ликбез-напоминания: Архиепископ "проинструктировал" верующих перед Крещением

7% респондентов рассказали, что купались на Крещение только раз в жизни. 8% делают это время от времени, но не каждый год. Еще 14% признались, что хотели бы окунуться в прорубь, но им не позволяет здоровье.

Что можно и чего нельзя делать на Крещение
Что можно и чего нельзя делать на Крещение

Ранее Лайф напомнил основные правила, которые нужно соблюдать, если вы решили окунуться в ледяную воду. А также читайте советы врача, как правильно подготовить организм к купаниям.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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