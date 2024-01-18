Врач рассказала, какую злую шутку может сыграть алкоголь перед крещенскими купаниями Врач Глушакова: За два часа до купания в проруби необходимо плотно поесть 18 января, 11:30 Крещенские купания в Москве. Обложка © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Окунаться в прорубь в Крещение рекомендуется только здоровым людям. В идеале перед купанием лучше проконсультироваться с врачом. Но даже если вы уверены в состоянии своего организма, есть ряд правил, которые позволят подготовиться к такому стрессовому для тела мероприятию. Об этих правилах Лайфу рассказала врач Алёна Глушакова.

Чтобы подготовиться к купанию в мороз, специалист рекомендует заранее проводить постепенное закаливание организма: по утрам принимайте контрастный душ, обтирайте тело полотенцем, смоченным в холодной воде. Непосредственно перед окунанием в прорубь необходимо немного разогреться, сделать разминку.

Также перед купанием за два часа необходимо плотно поесть. А вот употреблять алкоголь до и после купания категорически запрещено, так как спиртное увеличивает теплоотдачу организма, а при купании в мороз это чревато возникновением заболеваний и осложнений. Алёна Глушакова Главный врач клиники "МЕДСИ на Ленинском проспекте"

Главврач клиники "МЕДСИ на Ленинском проспекте" напомнила, что купания в проруби противопоказаны людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями (порок сердца, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, нарушение ритма сердца), заболеваниями центральной нервной системы (эпилепсия), дыхательной системы (бронхиальная астма, пневмония, бронхит), мочеполовой системы (цистит, пиелонефрит), заболеваниями кожи (псориаз). К тому же крещенские купания противопоказаны людям, у которых есть психические заболевания, а также детям, беременным женщинам, пожилым людям.

Напомним, Крещение Господне отмечается 19 января. С этим праздником связана традиция купания в проруби с освящённой водой. Ранее Лайф напомнил основные правила, которые нужно соблюдать, если вы решили окунуться в ледяную воду.

Авторы Андрей Горяничев