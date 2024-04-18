От рвоты до токсического шока: Акушер назвала ужасающие причины никогда не спать с тампоном

Длительное использование тампона крайне опасно, заявила врач – акушер-гинеколог ИНВИТРО Екатерина Ким. По её словам, это может привести к золотистому стафилококку и пиогенному стрептококку типа А, в результате чего может начать развиваться полиорганная недостаточность и инфекционно-токсический шок.

"Днём тампон нужно менять каждые четыре часа или чаще. Ночью, если сон длится более восьми часов, следует воспользоваться прокладками, так как длительное использование тампона крайне опасно. Дело в том, что в состав нормальной микробиоты влагалища в малом количестве входят условно-патогенные микроорганизмы", — объяснила врач в беседе с "Газетой.ru".

Но самое опасное последствие такого сна — это инфекционно-токсический шок. Он представляет собой жизнеугрожающее состояние, которое приводит к острой полиорганной недостаточности, острой недостаточности кровообращения и метаболическим расстройствам. К частым симптомам можно отнести лихорадку, озноб, недомогание, слабость, головную боль, мышечные и суставные боли, тошноту, рвоту и диарею, отметила Ким.