Врач перечислила опасные симптомы, при которых нужно срочно идти к гинекологу

Кровянистые или гнойные выделения из половых путей являются одним из главных тревожных признаков, при которых нужно немедленно обратиться к врачу. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики, врач высшей категории Центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиника" Идилия Орфанова.

Также об экстренном состоянии в гинекологии говорят резкие боли внизу живота и других областях тела. Симптомы могут сочетаться с общей слабостью, недомоганием, головокружением и повышением температуры тела, указала эксперт. Такие признаки могут говорить о вагинитах, сальпингитах, апоплексии яичника, перитоните и других недугах.

"В случае появления хотя бы одного из вышеперечисленных признаков, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью в стационар гинекологического профиля — с целью проведения полного клинико-лабораторного обследования, установления диагноза и выбора тактики лечения", — сказала врач.

Она добавила, что лечение может быть консервативным и хирургическим. В первом случае проводится спазмолитическая, противовоспалительная, антибактериальная и специфическая терапия. Во втором объём оперативного вмешательства зависит от диагноза.