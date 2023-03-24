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24 марта, 13:26

Женщин предупредили о риске бесплодия из-за частой езды за рулём

Гинеколог Гомзикова: Долгое сидение за рулём чревато проблемами с зачатием у женщин

Проводя много времени за рулём, женщины рискуют лишиться репродуктивной функции. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала врач – акушер-гинеколог КДЦ "МЕДСИ на Солянке" Валерия Гомзикова.

"Долгое сидение женщины за рулём может спровоцировать у неё нарушение кровоснабжения тазовых органов, в том числе и яичников, что ведёт к нарушению их функции. Отсутствие нагрузок также ведёт к ожирению, что способствует снижению фертильности и нарушению менструального цикла", — пояснила специалист.

Помимо этого, неудобное кресло может вызвать болевой синдром у женщины, поскольку неудобное положение провоцирует ущемление тазовых нервов.

Гомзикова привела в пример исследования, в ходе которых учёные изучили данные о здоровье множества женщин. Выяснилось, что у тех, кто находился в неудобном положении свыше шести часов в сутки, чаще обнаруживали рак молочной железы и яичников, чем у тех, кто сидел менее трёх часов. То же самое касается и развития множественной миеломы.

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Ранее учёные выяснили, что содержащиеся в пище и питьевой воде токсины способны привести к снижению женской фертильности на 40%.

Обложка ©

Unsplash

Максим Плетнёв
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