Названы 2 причины, которые мешают женщинам испытать оргазм

Одной из ключевых проблем в постели для женщин, которая мешаем им испытать оргазм, является переживание по поводу внешности. Как избавиться от этого и что ещё мешает девушкам раскрепоститься, рассказала в авторской колонке для издания Daily Mail британский сексолог Трэйси Кокс.

Образ тела напрямую влияет на сексуальную удовлетворённость. Согласно одному из масштабных исследований по этой теме, каждая десятая женщина испытывает беспокойство из-за обвисшей груди, лишнего веса и других особенностей, которые автоматически причисляются к недостаткам. Именно недовольство внешним видом негативно отражается на возбуждении женщины, её желании, частоте оргазмов и половых контактов.

Поэтому, когда женщина стыдится своего тела, оно отвечает отказом на то, чтобы на него кто-то смотрел или прикасался к нему, подчёркивает Кокс. Специалист рекомендует чаще заниматься сексом и активнее вовлекаться в любовную игру, а также не стесняться проявлять инициативу и рассказывать партнёру о своих желаниях.

Не менее важной проблемой является излишнее беспокойство женщин об оргазме. Однако сексолог отмечает, что его достижение — не конечная цель, а лишь "десерт после хорошего ужина". Тем более всегда можно воспользоваться вибратором как частью любовной игры.

"Оргазмы случаются, когда мы счастливы, расслаблены, находимся в нужном месте и не чувствуем никакого давления. Эти идеальные обстоятельства случаются не так часто, но мы продолжаем корить себя за то, что не испытываем взрывных оргазмов регулярно, по требованию", — пояснила Кокс.