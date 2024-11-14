Врач назвала самые страшные места для клаустрофобов и раскрыла способы борьбы со страхом

В мире 12,5 процента людей страдают клаустрофобией. Они не могут ездить в лифтах, заходить в примерочные и в целом находиться в замкнутых пространствах. Невролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала Life.ru, как можно справиться со своими страхами и перестать чувствовать ужас в тесных помещениях.

Лифт, сиденье в самолёте, купе поезда, общественный туалет и вообще нахождение в любом небольшом помещении без окон может спровоцировать приступ. Причём страх — иррациональный и сам человек зачастую понимает отсутствие реальной опасности, но взять себя в руки и перестать бояться не может. Точные причины боязни тесных помещений не установлены. Некоторые эксперты считают, что в основе клаустрофобии лежит эволюционно остаточный страх оказаться беспомощно запертым в пещере или яме без перспективы выбраться. Екатерина Демьяновская Невролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»

В современном мире данная фобия обычно появляется на фоне какой-то сильной психологической травмы. Это хроническое состояние, которое способно перерасти в паническую атаку — внезапный эпизод сильного страха и тревоги в любых обстоятельствах, в том числе в полном покое.

Человек с клаустрофобией знает, что паника у него возникает в ограниченном пространстве и если он будет избегать этого триггера, то ничего не произойдёт. При этом паническую атаку спрогнозировать невозможно. Существует множество теорий её возникновения. Обычно это связано с особенностями функционирования нервной системы или дисбалансом веществ, которые регулируют работу мозга. Екатерина Демьяновская Невролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»

Обычно клаустрофобия и панические атаки влияют на качество жизни, заставляя человека менять поведение, ограничивать себя в передвижении и даже медицинских обследованиях. Например, такие люди не могут пройти МРТ, потому что пролежать нужное время в аппарате для них большая проблема.

Для того чтобы вылечить клаустрофобию, необходимо скорректировать неправильные установки в голове и пытаться предотвращать реализацию избыточной реакции на ситуации-провокаторы. Например, может помочь когнитивно-поведенческая терапия.

«При необходимости врач назначит препараты, которые помогут стабилизировать работу нервной системы. Также можно попробовать справиться с приступом страха, например, различными дыхательными практиками. Снизить общий уровень тревожности позволяют йога и медитации», — заключила наша собеседница.