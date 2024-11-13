«Микробный коктейль»: Врач раскрыла, чем грозит готовый несвежий обед из супермаркетов

Каждый уважающий себя человек не станет есть несвежие и просроченные продукты. Иногда такое может произойти неожиданно, когда с виду еда выглядит отлично, а на деле устроит много проблем. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Life.ru, что может произойти с организмом, если съесть что-то не то.

Если человек съест какой-то несвежий продукт, например, мясное в виде фарша или рубленого мяса, а также овощи и фрукты, которые дали сок, это создаёт «микробный коктейль». Например, мойки, где помыли курицу, заражённую сальмонеллезом, или на той же дощечке начали резать овощные салаты после разделки сырого мяса — вызовут у вас серьёзные осложнения Елена Соломатина Врач-диетолог

При выборе продуктового магазина также важно понимать не какие там продукты, а кто там готовит еду. Сейчас в России существует огромная нехватка рабочих, у которых есть нормальная медицинская книжка. Часто работодатели просто закрывают глаза и берут сотрудников в ускоренном порядке.

Если человек потёр нос и начал что-то разделывать, то различные аденовирусы и ротовирусы попадут в пищу. Плохо помытые салаты могут содержать листерии, лямблии и амёбы. На продуктах также хорошо развиваются шигеллы и кишечные палочки. Особенно часто на такие продукты будут реагировать люди с хроническими заболеваниями, перенёсшие острые заболевания, дети и пенсионеры с ослабленной иммунной системой Елена Соломатина Врач-диетолог

Например, если человек проходит химиотерапию, значит у него значительно ослаблена имунная система и организм начнёт реагировать на патогены через воспаления, обострения, повышение температуры, боли, диарею и рвоту. Помимо этого, нарушение электролитного баланса способно привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой. Многие несвежие продукты вообще могут вызвать инфаркт или инсульт, если у человека есть, например, тахикардия.

«У детей обезвоживание может быстро привести к судорогам и летальному исходу. Осложнения процесса борьбы организма с патогеном могут быть серьёзными. Дизентерия может вызвать диарею и рвоту, что приводит к последствиям. Ботулизм, вызванный клостридиями, выделяющими токсин ботулизма, приведёт к нейропаралитическим симптомам», — заключила наша собеседница.