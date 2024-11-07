Опята и рыжики чуть не убили опытных грибников в Геленжике
SHOT ПРОВЕРКА: В Геленджике пять человек отравились грибами, трое — в реанимации
В Геленджике люди массово отравились грибами. Пять человек в больнице, трое из них — в реанимации. Об этом сообщила SHOT ПРОВЕРКА.
Опята. Фото © SHOT ПРОВЕРКА.
Согласно информации наших коллег, среди пострадавших есть беременная женщина и 22-летний молодой человек. В реанимации находятся пожилая бабуля и её взрослый внук. Одно из мест, где собирали грибы, расположено недалеко от Геленджика — в селе Возрождение. Там друзья собрали целое ведро рыжиков и опят и отнесли их знакомому, опытному грибнику, чтобы тот приготовил ужин. Только он из всей компании попробовал блюдо и оказался в реанимации.
Рыжики. Фото © SHOT ПРОВЕРКА.
По информации из больницы, пострадавшие, вероятно, отравились ядовитыми грибами — царскими и опятами. Первые признаки отравления включают тошноту и рвоту, и врачи советуют срочно промыть желудок. Если не обратиться за медицинской помощью вовремя, это может привести к серьёзным последствиям.
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