Опята и рыжики чуть не убили опытных грибников в Геленжике

В Геленджике люди массово отравились грибами. Пять человек в больнице, трое из них — в реанимации. Об этом сообщила SHOT ПРОВЕРКА.

Согласно информации наших коллег, среди пострадавших есть беременная женщина и 22-летний молодой человек. В реанимации находятся пожилая бабуля и её взрослый внук. Одно из мест, где собирали грибы, расположено недалеко от Геленджика — в селе Возрождение. Там друзья собрали целое ведро рыжиков и опят и отнесли их знакомому, опытному грибнику, чтобы тот приготовил ужин. Только он из всей компании попробовал блюдо и оказался в реанимации.