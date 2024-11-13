Страшная рыба, скользкий хлеб, забродившие салаты. Чем кормят посетителей и сотрудников гипермаркеты сети «Глобус» Сеть гипермаркетов «Глобус» стала объектом внимания агентов проекта «SHOT Проверка». Похоже, будни компании мало чем отличаются от конкурентов — просрочка, нарушения СанПиН, работники без медкнижек. Как там ведут дела? 12 ноября, 21:13 Агенты проекта «SHOT Проверка» посмотрели, как ведут дела в сети «Глобус». Обложка © Life.ru / Анна Мосевнина

Чем недовольны покупатели

— Одно расстройство. Надеялся, что в «Глобусе» работают с проверенными поставщиками, а не гонятся за сверхдоходом, — пишет пользователь с ником Seva на одном из сайтов-отзовиков. — Купили филе минтая для котлет. При разморозке чувствуется запах хлорки. Обработка рыбы превращает тушки в неприятную слизь. Всё в помойку.

— В Балашихе купили колбасный хлеб. После того как ночью он полежал в холодильнике, стал склизкий и с душком. А на следующий день в холодильнике нужно было проветривать. Выкинули, — жалуется жительница подмосковной Балашихи. — Рыба в заморозке лежит с белыми глазами, очень страшная, по внешнему виду ясно, что не первой свежести. Любой человек, более-менее разбирающийся, не станет брать. Ходить не буду туда более.

Кроме собственно качества продуктов покупатели жалуются и на доставку товаров из гипермаркета — у «Глобуса» есть и такая услуга. На сайте ритейлера 250 страниц с артикулами, которые можно заказать на дом. В основном — непродовольственные товары, но есть и крупы, консервы, заморозка, колбасы.

— Доставка отвратительная, товар с фото не соответствует реальности. Привезли протёкший кондиционер, протёкшую квашеную капусту (причём вытекло всё — она приехала почти сухая), яблоки заказал двух разных сортов — привезли одни и те же, упакованные в разные пакетики, — это о работе гипермаркета в городе Одинцово.

Что нашла в «Глобусе» «SHOT Проверка»

Сотрудники «Глобуса» советуют новичкам избегать корпоративных бесплатных обедов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / frantic00

Агент команды недавно работал в ресторане «Глобуса» поваром. В его задачи входила заготовка ингредиентов для кулинарии. Практически в первый день персонал на кухне отсоветовал новому сотруднику обедать местными салатами, которые они сами готовят для отдела готовой продукции и которые им самим предлагаются предприятием в качестве бесплатных обедов.

— Салат-бар — ничего не ешь. Можно корейский или что-то такое оттуда, а крабовый и остальные — всё списали. Какая разница, сколько он там лежит? Не надо кушать, и всё! — почему-то шёпотом объясняет новичку сотрудник-старожил на кадрах скрытой видеосъёмки.

Таких предупреждений в видео несколько. Из этого напрашивается вывод, что проблема с просрочкой на кухне снятого гипермаркета может быть системной. Куда девается подобный товар, сотрудники предприятия тоже знают.

— Майонезный салат использовать на витринах можно три часа. А после этого надо списывать. Но не будем списывать, потому что он хороший. Либо отдаём на салат-бар, либо отдаём на фасовку. Надо продать. Если кто-то спросит (как давно он был приготовлен. — Прим. Life.ru), мы только используем два-три часа, всё. Так надо ответить, — напутствует агента другой сотрудник.

Кадры видеосъёмки похожи и на другие более ранние сюжеты «SHOT Проверки», сделанные на кухнях сети супермаркетов Spar, «Лента», кафе «Шоколадница» и других: нарушения в сфере соблюдения личной гигиены, соседствующие с разделочными столами мусорные баки, гнилые исходники, халатность при приготовлении блюд, в результате которой покупатели могут встретить в них куски упаковки и другие посторонние предметы.

Что в увиденном из «Глобуса» ужасает экспертов

«Глобус» — это немецкая сеть продуктовых гипермаркетов. Фото © ТАСС / Сергей Булкин

На одном из планов сотрудник «Глобуса» роняет на пол ёмкость с нарезанным пластинками мясным хлебом. Ничуть не смутившись, подымает куски продукта и бросает их обратно. Вместо того чтобы отправиться в мусорник, все они идут в блюда. Их даже не попытались обмыть (хотя и это запрещено) — всего лишь обтёрли тряпочкой.

— На предприятии имеются грубейшие нарушения. И это является поводом для внеплановой проверки предприятия с тем, чтобы такое нарушение санитарных правил предотвращать и не допускать, — возмущается увиденным доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Мясникова. — Подобная схема работы настолько неблагополучная, что хорошо, если покупатель отделается лёгким расстройством ЖКТ. А в реальности это может привести к серьёзным последствиям.

В целом видно, что помещения, в которых кипит работа, оборудованы. Нарушения совершают сотрудники, работающие с продуктами. В этом же сюжете «SHOT Проверка» приводит прямую речь сотрудника, утверждавшего, что на кухне работают люди без медкнижек, которые оформлены на предприятии как самозанятые. Теперь у контролирующих органов есть все основания задать вопросы «Глобусу».

Что такое сеть «Глобус»

«Глобус» — это немецкая сеть продуктовых гипермаркетов, магазины которой представлены в Германии, Чехии и России. У нас первый гипермаркет открылся в 2006 году в подмосковном Щёлкове, и на сегодняшний день в стране работает 200 магазинов. Большинство из них расположены в Московской области, есть предприятия в Тверской, Ярославской, Тульской, Владимирской и Калужской областях.

По данным официального сайта сети, на предприятии работают около 11 тысяч человек. Причём, как утверждает HR-служба компании, почти половина из них — 46% — более пяти лет. Новых сотрудников предприятие привлекает достойными заработками, соцпакетом, карьерным ростом, льготным питанием и скидками на свои товары.

Если верить данным официального сайта «Глобуса», сейчас компании во всех регионах требуется почти 300 человек. Наибольшая текучка кадров в «Глобусе Медведково» — там ждут на работу аж 28 человек, 23 сотрудников не хватает в подмосковной Электростали, а меньше всего рабочие руки требуются в Балашихе — всего четыре вакансии.

Среди линейных специалистов больше всех готовы платить сотрудникам отделов производства полуфабрикатов — их зарплата может достигать 130 тыс. рублей: до 116 тыс. рублей специалистам по разделке мяса и фаршесоставителям, до 105 тыс. жиловщикам и специалистам по нарезке и фасовке, до 104 тыс. специалистам по разделке рыбы и до 101 тыс. термистам. Впрочем, похоже, что высокие заработки не спасают магазины от просрочки и антисанитарии на кухне.

Сколько зарабатывает и как ведёт бизнес «Глобус» в России

Выручка ООО «Гиперглобус» — юрлица, которому принадлежат российские гипермаркеты, — составила более 143 млрд рублей. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

За прошлый год выручка ООО «Гиперглобус» — юрлица, которому принадлежат российские гипермаркеты, — составила более 143 млрд рублей. Это в полтора раза меньше, чем, например, выручка французской сети «Ашан» за тот же период, однако гипермаркетов последнего в России больше в три раза, а кроме них в стране открыты 146 супермаркетов и 33 суперстора. Штат сотрудников тоже превосходит глобусовский — в три раза.

Интересно, что де-юре при своих огромных объёмах бизнеса «Глобус» умудряется проходить проверки контролирующих органов без нарушений. Последние были выявлены Роспотребнадзором ещё в мае 2021 года. Если верить официальной отчётности, с тех пор их было более 150.

Авторы Евгений Кузнецов