Сжигает жир и продлевает молодость: Диетолог рекомендовала полезное для здоровья мясо
Диетолог Соломатина: Говядина помогает похудеть и замедлить процессы старения
Говядина является отличным источником животного белка, содержащим все необходимые аминокислоты, витамины и микроэлементы для поддержания здоровья человека. Она считается диетическим видом мяса с низкой долей жиров. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.
«В говядине содержится железо, а также цинк, который повышает иммунитет. Помимо этого, в этом виде мяса есть витамины группы B, которые поддерживают нормальную работу нашей иммунной системы и обменные процессы в организме», — отметила эксперт.
По её словам, продукт содержит карнозин, замедляющий старение и действующий как антиоксидант, что способствует повышению энергетических процессов в клетках. Также говядина полезна для людей, стремящихся похудеть, благодаря содержанию L-карнитина, который способствует сжиганию жиров.
В то же время собеседница «Вечерней Москвы» предупредила, людям с заболеваниями ЖКТ лучше употреблять говядину в виде фарша. Также она отметила, что при проблемах с мочевой кислотой, подагрой и камнями в почках следует ограничить или исключить данный вид мяса из рациона.
Врач рекомендовала отказаться от продукта людям старше 50 лет с проблемами кишечника или предрасположенностью к злокачественным опухолям. Она напомнила, что здоровым людям можно есть красное мясо не чаще трёх раз в неделю, в то время как пожилым стоит ограничить его потребление до одного раза.
Ранее диетолог дал полезные советы любителям пельменей. Также россиян призвали не увлекаться пельменями, которые могут нанести вред сердцу. Кроме того, эксперт вскрыла опасную сторону сои, которую добавляют в мясные продукты.
Kandinsky 3.1 / Life.ru