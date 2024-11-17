Сжигает жир и продлевает молодость: Диетолог рекомендовала полезное для здоровья мясо

Говядина является отличным источником животного белка, содержащим все необходимые аминокислоты, витамины и микроэлементы для поддержания здоровья человека. Она считается диетическим видом мяса с низкой долей жиров. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.

«В говядине содержится железо, а также цинк, который повышает иммунитет. Помимо этого, в этом виде мяса есть витамины группы B, которые поддерживают нормальную работу нашей иммунной системы и обменные процессы в организме», — отметила эксперт.

По её словам, продукт содержит карнозин, замедляющий старение и действующий как антиоксидант, что способствует повышению энергетических процессов в клетках. Также говядина полезна для людей, стремящихся похудеть, благодаря содержанию L-карнитина, который способствует сжиганию жиров.

В то же время собеседница «Вечерней Москвы» предупредила, людям с заболеваниями ЖКТ лучше употреблять говядину в виде фарша. Также она отметила, что при проблемах с мочевой кислотой, подагрой и камнями в почках следует ограничить или исключить данный вид мяса из рациона.