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17 ноября, 11:47

Сжигает жир и продлевает молодость: Диетолог рекомендовала полезное для здоровья мясо

Диетолог Соломатина: Говядина помогает похудеть и замедлить процессы старения

Говядина является отличным источником животного белка, содержащим все необходимые аминокислоты, витамины и микроэлементы для поддержания здоровья человека. Она считается диетическим видом мяса с низкой долей жиров. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.

«В говядине содержится железо, а также цинк, который повышает иммунитет. Помимо этого, в этом виде мяса есть витамины группы B, которые поддерживают нормальную работу нашей иммунной системы и обменные процессы в организме», — отметила эксперт.

По её словам, продукт содержит карнозин, замедляющий старение и действующий как антиоксидант, что способствует повышению энергетических процессов в клетках. Также говядина полезна для людей, стремящихся похудеть, благодаря содержанию L-карнитина, который способствует сжиганию жиров.

В то же время собеседница «Вечерней Москвы» предупредила, людям с заболеваниями ЖКТ лучше употреблять говядину в виде фарша. Также она отметила, что при проблемах с мочевой кислотой, подагрой и камнями в почках следует ограничить или исключить данный вид мяса из рациона.

Врач рекомендовала отказаться от продукта людям старше 50 лет с проблемами кишечника или предрасположенностью к злокачественным опухолям. Она напомнила, что здоровым людям можно есть красное мясо не чаще трёх раз в неделю, в то время как пожилым стоит ограничить его потребление до одного раза.

Источник белка и проблем: Сколько мяса можно есть в неделю
Источник белка и проблем: Сколько мяса можно есть в неделю

Ранее диетолог дал полезные советы любителям пельменей. Также россиян призвали не увлекаться пельменями, которые могут нанести вред сердцу. Кроме того, эксперт вскрыла опасную сторону сои, которую добавляют в мясные продукты.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Борис Эльфанд
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