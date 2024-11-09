Источник белка и проблем: Сколько мяса можно есть в неделю

Недельное потребление красного мяса не должно превышать 500-600 граммов, уверен врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов. В ином случае, по его словам, источник белка может стать ещё и источником проблем для здоровья.

«Регулярное потребление большого количества красного мяса, особенно обработанного, связано с повышением риска рака толстой кишки», — предупредил эксперт.

В беседе с «Газетой.ru» он подчеркнул, что при жарке или копчении мяса образуются канцерогены. Кроме того, высокое содержание жиров вредно для сердца, может повысить уровень холестерина и привести к развитию атеросклероза.