Источник белка и проблем: Сколько мяса можно есть в неделю
Врач Белоусов рекомендовал есть не более 600 граммов красного мяса в неделю
Недельное потребление красного мяса не должно превышать 500-600 граммов, уверен врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов. В ином случае, по его словам, источник белка может стать ещё и источником проблем для здоровья.
«Регулярное потребление большого количества красного мяса, особенно обработанного, связано с повышением риска рака толстой кишки», — предупредил эксперт.
В беседе с «Газетой.ru» он подчеркнул, что при жарке или копчении мяса образуются канцерогены. Кроме того, высокое содержание жиров вредно для сердца, может повысить уровень холестерина и привести к развитию атеросклероза.
Обработанные мясные изделия, например, колбасы или сосиски могут содержать консерванты и насыщенные жиры, поэтому особенно опасны для здоровья. Врач призвал выбирать нежирную продукцию и добавлять в рацион растительные источники белка.
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