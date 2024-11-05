Подавляют аппетит: Какие продукты помогут быстрее похудеть

Постоянное чувство голода негативно сказывается на борьбу с лишним весом, поэтому для эффективного похудения рекомендуется выбирать продукты, подавляющие аппетит. Чем разнообразить рацион питания при похудении, объяснила нутрициолог Наталья Баранова.

«Важно следить за сбалансированностью питания в целом и не забывать о физической активности. Это создаст идеальные условия для достижения желаемых результатов», — отметила эксперт.

В беседе с РИА «ФедералПресс» она рекомендовала обратить внимания на белковые продукты, которые не только укрепляют мышцы, но и способствует выработке гормонов, отвечающих за чувство насыщения. К примеру, для завтрака отлично подойдут яйца.