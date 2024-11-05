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5 ноября, 14:32

Подавляют аппетит: Какие продукты помогут быстрее похудеть

Нутрициолог Баранова: Белковые продукты подавляют аппетит

Постоянное чувство голода негативно сказывается на борьбу с лишним весом, поэтому для эффективного похудения рекомендуется выбирать продукты, подавляющие аппетит. Чем разнообразить рацион питания при похудении, объяснила нутрициолог Наталья Баранова.

«Важно следить за сбалансированностью питания в целом и не забывать о физической активности. Это создаст идеальные условия для достижения желаемых результатов», — отметила эксперт.

В беседе с РИА «ФедералПресс» она рекомендовала обратить внимания на белковые продукты, которые не только укрепляют мышцы, но и способствует выработке гормонов, отвечающих за чувство насыщения. К примеру, для завтрака отлично подойдут яйца.

Морковь, капуста, яблоки и другие растения, богатые клетчаткой — ваши союзники в процессе подавления аппетита. Отруби и вовсе 70–75% состоят из клетчатки. Орехи и семена тоже важны для похудения. Кроме того, специалист обратила внимание на цельнозерновые продукты, в том числе овсянку, киноа и коричневый рис.

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Ранее врач рассказала, какие продукты помогают снизить уровень кортизола. Эксперт рекомендовала во время стресса есть шоколад, авокадо и жирную рыбу. Кроме того, гастроэнтеролог перечислила продукты, которые нельзя сочетать друг с другом. И не забывайте про самый вредный суп.

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Борис Эльфанд
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