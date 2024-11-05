Шоколад-антистресс: Какие продукты помогают снизить уровень кортизола

Стрессовое состояние связано с повышением уровня кортизола, который в краткосрочном периоде помогает мобилизовать организм, чтобы выйти из критической ситуации. Однако если стресс становится хроническим, то гормон начинает бить по здоровью. Об этом рассказала врач-эндокринолог Екатерина Казачкова.

Однако бороться со стрессом можно с помощью в том числе правильного питания, потому что некоторые продукты способны снизить уровень кортизола. К ним эксперт отнесла тёмный шоколад с содержанием какао не менее 70%. Рыба, содержащая омега-3 жирные кислоты, тоже хороший вариант, и лучше выбирать лосось, сардины и скумбрию.

Урегулировать работу надпочечников, которые выделяют кортизол, также поможет авокадо. Антистрессом можно считать и чернику, а также шпинат, цитрусовые, орехи и семена. При этом врач отметила, что одними продуктами проблему не решить, требуется комплексный подход.

«Если вы чувствуете, что стресс негативно влияет на ваше здоровье и вес, не стоит откладывать визит к эндокринологу. Своевременная диагностика и правильно подобранная терапия помогут восстановить баланс в организме и улучшить качество жизни», — подчеркнула собеседница «Газеты.ru».