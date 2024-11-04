«Режим выживания»: Длительный стресс заставляет организм работать на истощение, предупредил врач

Гормон кортизол вырабатывается надпочечниками при стрессовой ситуации и способствует мобилизации организма. Природой заложено, что человек за считанные минуты (максимум — часы) должен выйти из угрожающей ему ситуации и начать процесс восстановления. Об этом рассказал кандидат медицинских наук Андрей Мартюшев-Поклад.

«Тогда краткосрочный стресс служит для нас полезной тренировкой. Однако если состояние стресса затягивается, организм переходит в режим «выживания» и запускает ускоренное старение», — подчеркнул собеседник RT.

По его словам, если стресс затягивается, организм проходит три стадии: тревога, адаптация, истощение. При длительном повышении уровня кортизола нарушаются конативные функции и сон, возникает боль в голове или спине, снижается иммунитет. В конечном счёте мозг как будто бы начинает отключать органы, которые не нужны для выживания прямо сейчас.

В частности, повышается уровень глюкозы и холестерина, мышцы начинают разрушаться, а жир накапливаться, обостряются воспалительные процессы. Со временем перестаёт работать репродуктивная функция организма, замедляется работа щитовидной железы и возникают психосоматические недуги, предупредил эксперт.