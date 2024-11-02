Шеф и миллион чатов: Life.ru разузнал у россиян главные причины стресса на работе
Life.ru: 38% россиян испытывают стресс на работе из-за непрофессионализма шефа
Сервис Работа.ру в ходе исследования выяснил, что главным источником стресса на работе является несоответствие уровня заработной платы количеству задач, выполняемых работником. Результаты опроса, участие в котором приняли 400 представителей бизнеса и более 3 500 пользователей сервиса, были предоставлены Life.ru.
На первом месте среди источников стресса располагается несоответствие зарплаты количеству обязанностей. На это указали 42% опрошенных. Примечательно, что на это жаловались 59% женщин и 41% мужчин.
Вторую строчку занимает непрофессионализм начальства (38%) который выделили 52% респондентов мужского пола и 48% женского пола.
Тройку замыкает отсутствие организованности или бардак на работе. Каждый третий респондент (33%) выделил несправедливость, 30% — высокую нагрузку, 29% — руководителя, а ещё столько же (29%) — низкие профессиональные качества сотрудников.
28% респондентов заявили, что на уровень стресса влияет поведение коллег. 26% отметили чувство неопределенности, 25% — плохую постановку задач начальством, 22% — недостаток времени, 19% — бюрократию.
По 10% опрошенных жаловались на поведение клиентов и отсутствие задач, а 9% заявили, что их нервируют корпоративные чаты. Лишь 9% заявили, что в их рабочем ритме не нашлось места источникам стресса.
Ранее психолог рассказала, что в борьбе со стрессом отлично помогают вкусная еда, сон, интимная близость, объятия и досуг, проведённый на природе. Врачи отмечают, что хорошим подспорьем станут медитации и физическая активность. По словам медиков, ни в коем случае нельзя срываться на приём таблеток, не назначенных специалистом.
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