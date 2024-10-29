«Потрепало»: Варнава рассказала о своём экстремальном похудении

Актриса и звезда Comedy Woman Екатерина Варнава призналась, что за последние четыре года значительно похудела из-за «адского стресса» и ковида.

«Мой организм потрепало — начиная от ковида, заканчивая адским стрессом и сильной потерей веса. По показаниям, я принимаю витамины и важные полезные добавки, делаю массажи, слежу за питанием, стала уделять больше времени себе и отдыху», — рассказала актриса в своих соцсетях.

Варнава отдельно отметила, что теперь более внимательно относится к своему здоровью и самочувствию, находя время для полноценного отдыха.