«Потрепало»: Варнава рассказала о своём экстремальном похудении
Актриса Екатерина Варнава рассказала о сильной потере веса из-за стресса и ковида
Екатерина Варнава. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kativarnava
Актриса и звезда Comedy Woman Екатерина Варнава призналась, что за последние четыре года значительно похудела из-за «адского стресса» и ковида.
«Мой организм потрепало — начиная от ковида, заканчивая адским стрессом и сильной потерей веса. По показаниям, я принимаю витамины и важные полезные добавки, делаю массажи, слежу за питанием, стала уделять больше времени себе и отдыху», — рассказала актриса в своих соцсетях.
Варнава отдельно отметила, что теперь более внимательно относится к своему здоровью и самочувствию, находя время для полноценного отдыха.
Здоровье звезды уже не первый месяц пугает её поклонников. В июле фанаты, встревоженные очередной фотосессией, подозревали актрису в бытовом алкоголизме.