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29 октября, 20:46

«Потрепало»: Варнава рассказала о своём экстремальном похудении

Актриса Екатерина Варнава рассказала о сильной потере веса из-за стресса и ковида

Екатерина Варнава. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kativarnava

Екатерина Варнава. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kativarnava

Актриса и звезда Comedy Woman Екатерина Варнава призналась, что за последние четыре года значительно похудела из-за «адского стресса» и ковида.

«Мой организм потрепало — начиная от ковида, заканчивая адским стрессом и сильной потерей веса. По показаниям, я принимаю витамины и важные полезные добавки, делаю массажи, слежу за питанием, стала уделять больше времени себе и отдыху», — рассказала актриса в своих соцсетях.

Варнава отдельно отметила, что теперь более внимательно относится к своему здоровью и самочувствию, находя время для полноценного отдыха.

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Здоровье звезды уже не первый месяц пугает её поклонников. В июле фанаты, встревоженные очередной фотосессией, подозревали актрису в бытовом алкоголизме.

Анатолий Цейко
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