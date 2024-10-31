Без фастфуда и алкоголя: Названы здоровые способы борьбы с хроническим стрессом
Врач Серёжина: Медитации и спорт помогут в борьбе с хроническим стрессом
Хронический стресс — это серьёзная проблема, которая может не только ухудшить качество жизни, но и привести к тяжёлым болезням и даже смерти человека. Поэтому так важно осознать наличие у себя этого недуга и начать работу над устранением причин, заявила врач-эксперт медицинской компании Вера Серёжина.
Часто люди пытаются справиться со стрессом при помощи еды, алкоголя или шопинга. Однако такие меры в долгосрочной перспективе лишь ухудшат положение. В качестве здоровых альтернатив медик предложила включить в свою жизнь медитации, физическую активность, прослушивание спокойной музыки и расслабляющие массажи. Также следует меньше зависать в гаджетах и читать тревожные новости. Это поможет снизить уровень напряжения, особенно перед сном.
«Если самостоятельные попытки справиться со стрессом не приносят результата, необходимо обратиться за помощью к специалистам. Психотерапевты и психиатры могут предложить различные методы лечения, включая медикаментозную терапию», — посоветовала врач в беседе с РИАМО.
Она подчеркнула, что нельзя заниматься самолечением и пить без назначения медика антидепрессанты — они могут сделать только хуже.
Ранее Life.ru рассказывал, можно ли выявить депрессию по анализам. По мнению специалистов, это выкинутые на ветер деньги. Лучше всего не сдавать анализы, а обратиться за помощью к психиатру или психотерапевту. Специалист поставит правильный диагноз и сможет определить вид депрессии в зависимости от состояния пациента.