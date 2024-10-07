Психиатр опровергла главный миф о депрессии как о надуманной болезни

Принято считать, что депрессия — это новомодное состояние, которое возникает из-за того, что человеку нечем заняться. Якобы раньше люди не «маялись ерундой», так как были загружены целыми днями. Так ли это, объяснила психиатр Мария Егорова.

По словам специалиста, между бездельем и депрессией действительно существует связь. Однако здесь есть одно но, которое необходимо учитывать.

«Тут важно понять, безделье — это симптом, за которым стоят личные переживания, или же следствие уже развившегося состояния», — цитирует психиатра RuNews24.ru.

Егорова пояснила, что при депрессии человек может много времени проводить в постели из-за ухудшения психоэмоционального состояния, упадка сил и нарушений сна. Близким надо помочь ему выбраться из этой ямы, а не критиковать. Специалист подчеркнула, что депрессия — это опасная болезнь, которая считается психическим расстройством и требует лечения.