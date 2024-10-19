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19 октября, 14:15

Врач рассказала, можно ли выявить депрессию по анализам

Психиатр Абрамова исключила пользу анализов для выявления депрессии

Сдача анализов для выявления депрессии — выкинутые на ветер деньги. Этот метод не сможет со 100-процентной вероятностью определить, есть ли у человека это тревожное состояние или нет. Об этом заявила психиатр, психотерапевт Юлия Абрамова в разговоре с «Газетой.ru».

«Депрессивное состояние действительно влияет на уровень некоторых гормонов. Например, кортизола, дофамина, серотонина и других. Однако результаты анализов, определяющих гормоны, могут оставаться в пределах нормы даже при наличии депрессивного состояния», — рассказала врач.

Она отметила, что лучше всего не сдавать анализы, а обратиться за помощью к психиатру или психотерапевту. Специалист поставит правильный диагноз и сможет определить вид депрессии в зависимости от состояния пациента.

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«Депрессивное состояние с классической клинической картиной, проявляется снижением настроения и активности, замедлением движений и мышления и уменьшением удовольствия от жизни», — рассказала Абрамова.

Также можно пройти специальный тест на депрессию, например, тест Бэка. Он поможет самостоятельно поставить диагноз, при необходимости можно уже обращаться к врачу.

Ранее россиянам рассказали о связи депрессии и безделья. Следует понимать, что депрессия – это ненадуманная болезнь, которая может негативно сказаться на здоровье. Безделье же — это её симптом, за которым стоят личные переживания, или же следствие уже развившегося состояния.

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freepik

Алёна Зиновьева
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