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14 октября, 12:07

Грустно, но вкусно: У сладкоежек вероятность депрессии оказалась выше на 31%

BMC: У сладкоежек выше риск развития диабета, депрессии и инсульта

Учёные выяснили, что у сладкоежек выше риск развития диабета, депрессии и инсульта. Исследователи разделили 180 000 человек на три группы и проверили уровни белков и метаболитов в их организмах. В итоге для сладкоежек выводы оказались неутешительными.

В первую группу вошли добровольцы, которые заботятся о своём здоровье и предпочитают фрукты и овощи сладким продуктам. У этой группы оказался более низкий риск развития сердечной недостаточности, хронических заболеваний почек и инсульта.

Во вторую группу вошли «всеядные», употребляющие в пищу полезные продукты и сладкое. У этих добровольцев был умеренный риск для здоровья.

Добровольцам третьей группы — сладкоежкам — повезло меньше всего. Вероятность депрессии у них оказалась выше на 31%. Также учёные отметили серьёзные риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Уровни глюкозы и С-реактивного белка были завышены, у многих добровольцев также был плохой липидный профиль.

«Эти наблюдения совпадают с предыдущими результатами исследований, посвящённых снижению веса. Группа с предпочтениями более здоровой пищи имеет лучшие результаты в отношении здоровья по сравнению с группами сладкоежек и всеядных», — поделились выводами врачи.

Эндокринолог Зухра Павлова в своём telegram-канале отметила, что одна из главных причин роста случаев ожирения — именно сахар.

«Его сейчас добавляют практически во все продукты, а не только в очевидные конфеты, десерты и газировку. Поэтому свою дозу сахара вы получаете, даже если не пьёте чай с пироженками», — предупредила врач.

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Однако стоит помнить, что даже полезные привычки могут негативно повлиять на здоровье. Читайте на Life.ru, как не навредить себе «полезными» привычками.

Обложка ©

Freepik

Алена Пенчугина
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