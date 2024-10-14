Легко переборщить: Нутригенетик объяснил, как не навредить себе «полезными» привычками Нутригенетик Золотарёв: Некоторые полезные привычки могут давать обратный эффект 14 октября, 05:00 Слишком частый душ с гелями может разрушить защитную гидролипидную мантию кожи. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Многие люди считают, что их полезные привычки неизменно положительно влияют на здоровье. Однако они могут иметь и обратный эффект, заявил в беседе с Life.ru почётный доктор наук «РАО иТ» в области биологии (микробиология и генетика), интегративный врач ортомолекулярной медицины Андрей Золотарёв.

Регулярная чистка зубов — это хорошо, но выполнять процедуру после каждого приёма пищи нет необходимости. Нутригенетик бренда «Первый Живой Коллаген» советует чистить зубы утром и перед сном. А для максимальной пользы стоит выбирать зубную пасту с коллагеном, цитратом цинка, маслом перечной мяты, ментолом и экстрактом цветов розы, которые укрепляют дёсны и восстанавливают иммунитет полости рта.

Ежедневный душ может повредить кожу, если использовать мыло или гели слишком часто, потому что они разрушают защитную гидролипидную мантию. Специалист рекомендует применять молочко для тела с натуральными маслами макадамии и виноградной косточки, коллагеном и гиалуроновой кислотой, чтобы питать и увлажнять.

Принято считать, что здоровому человеку на 1 кг веса требуется от 25 до 30 мл жидкости. Если ваш вес 70 кг, то нормой является от 1800 мл до 2100 мл жидкости в сутки. В процессе снижения избыточного веса рекомендуют 40 мл жидкости на 1 кг веса. В этом случае мы якобы активируем выведение продуктов распада из организма. Но это не так. Во-первых, если вы начнёте принимать такой объём чистой воды, то можете спровоцировать усиленный диурез, что приведёт к потере важных минералов. Андрей Золотарёв Почётный доктор наук «РАО иТ», интегративный врач ортомолекулярной медицины, нутригенетик бренда «Первый Живой Коллаген»

Многие используют разные методики для «чистки» организма, включая диеты и голодание. Однако, предупреждает Золотарёв, после таких процедур важно восстановить микрофлору кишечника. Он порекомендовал использовать метабиотики, которые начинают работать сразу после употребления, вытесняя патогенную микрофлору и нормализуя работу кишечника.

Врач также заявил, что большие кардионагрузки могут перегружать суставы и связки, что со временем сказывается на их состоянии. Чтобы поддержать здоровье опорно-двигательного аппарата эксперт советует принимать добавки с гиалуроновой кислотой, коллагеном и хондроитинсульфатом.

Ранее россиянам рассказали, что гематоген может оказаться и вредным для здоровья. Несмотря на его репутацию как источника железа и витаминов, в реальности этот десерт часто насыщен сахарами, патокой и искусственными добавками.

Авторы Андрей Горяничев