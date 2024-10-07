Мигрень, приступ астмы и воспаление: Химик рассказал об опасности сухих шампуней
Химик Дорохов: Сухой шампунь может вызвать раздражение кожи и закупорку фолликул
Сухие шампуни начали пользоваться большой популярностью у обладательниц роскошных локонов. Распылить на себя вещество намного быстрее, чем полноценно помыть и высушить голову. Однако химик Андрей Дорохов предупреждает — их постоянное использование может навредить как волосам, так и коже головы.
«Основу сухого шампуня составляет сорбент — крахмал, тальк или глина, главная задача которого абсорбировать жир и загрязнения. Остатки абсорбентов могут со временем накапливаться на коже головы, приводить к закупорке пор и воспалению волосяных фолликулов, что вызовет появление перхоти и зуда», — сказал Дорохов «Газете.ru».
Негативно на качество волос повлияет и спирт, который есть в большинстве составов. А бутан и изобутан могут вызвать мигрень, аллергию и раздражение. Вдыхание вредного состава сухого шампуня может привести к приступам астмы. Дорохов не рекомендует использовать его регулярно.
Для поддержания волос в хорошем состоянии важно также уделять внимание питанию. Некоторые продукты, например 10-30 грамм сливочного масла в день, способны улучшить качество локонов. Также важно соблюдать график мытья головы и вовремя стричь волосы.