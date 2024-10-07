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7 октября, 01:02

Мигрень, приступ астмы и воспаление: Химик рассказал об опасности сухих шампуней

Химик Дорохов: Сухой шампунь может вызвать раздражение кожи и закупорку фолликул

Сухие шампуни начали пользоваться большой популярностью у обладательниц роскошных локонов. Распылить на себя вещество намного быстрее, чем полноценно помыть и высушить голову. Однако химик Андрей Дорохов предупреждает — их постоянное использование может навредить как волосам, так и коже головы.

«Основу сухого шампуня составляет сорбент — крахмал, тальк или глина, главная задача которого абсорбировать жир и загрязнения. Остатки абсорбентов могут со временем накапливаться на коже головы, приводить к закупорке пор и воспалению волосяных фолликулов, что вызовет появление перхоти и зуда», — сказал Дорохов «Газете.ru».

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Негативно на качество волос повлияет и спирт, который есть в большинстве составов. А бутан и изобутан могут вызвать мигрень, аллергию и раздражение. Вдыхание вредного состава сухого шампуня может привести к приступам астмы. Дорохов не рекомендует использовать его регулярно.

Для поддержания волос в хорошем состоянии важно также уделять внимание питанию. Некоторые продукты, например 10-30 грамм сливочного масла в день, способны улучшить качество локонов. Также важно соблюдать график мытья головы и вовремя стричь волосы.

Обложка ©

Freepik

Полина Никифорова
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