Питательные маски и зелёный чай: Врач назвала семь эффективных методов для восстановления волос

Восстановить структуру волос можно только с помощью комплекса мер, в которые, помимо прочего, входит профессиональный салонный уход и правильный рацион питания. Подробнее об этом Life.ru рассказала кандидат медицинских наук, врач – косметолог-трихолог, врач превентивной медицины, главный врач Центра красоты и здоровья Beauty Breeze Наталья Правецкая. В первую очередь эксперт рекомендует использовать питательные маски, причём лучше обратить внимание на профессиональные варианты.

Маски за счёт состава и времени воздействия проникают глубже в стержень волоса, поэтому работают несколько эффективнее, но делают то же самое — заполняют поры и приглаживают чешуйки. Увлажняющие маски дополнительно насыщают волосы влагой, что придаёт им эластичность, и создают плёнку, чтобы эта влага не испарялась. В питательных масках содержится большее количество протеинов и липидов — результат заметнее. Наталья Правецкая Врач – косметолог-трихолог

Однако и в домашних условиях получится сделать подходящую маску. Например, для жирных волос подойдёт смесь из тёртого огурца и двух-трёх ложек сметаны, а для сухих — двух желтков и двух столовых ложек оливкового масла. Также два-три раза в неделю можно делать поддерживающие маски с маслом розмарина, главное, чтобы оно было чистым. По словам трихолога, его достаточно втирать в кожу головы массирующими движениями и держать не менее часа, а лучше — двух. Смывать необходимо шампунем.

Также эксперт рекомендует использовать специальные фильтры для воды в душе, которые могут стать лучшим средством от сухости кожи головы и истончения волос. Они удаляют из воды все загрязняющие вещества, например хлор и микробов. Кроме того, нельзя забывать о регулярном приёме разных полезных добавок.

"Принимайте витамин D, потому что от его показателей напрямую зависит качество волоса. Также важными для волос являются: йод, железо, селен, медь, витамины К2 и А. Помогут улучшить состояние волос и коллаген, и протеиновые коктейли", — добавила Правецкая.

Также восстановить волосы помогут ополаскивания зелёным чаем. Для этого, продолжила специалист, необходимо заварить 300–400 миллилитров напитка, охладить его до температуры 80 градусов и оставить на полчаса, после промыть отваром волосы, втирая его в кожу головы. Через 20–30 минут всё необходимо смыть шампунем.

К слову, в чайном листе содержится целый ряд веществ, поэтому польза такой процедуры "бесконечная". Так, аминокислоты питают, укрепляют волосы и помогают им расти, а кальций, магний, фтор и другие минералы нормализуют обменные процессы, а также повышают упругость и эластичность локонов.

Следующая рекомендация трихолога — обзавестись правильным полотенцем, например, из микрофибры, шёлка или гладкого тонкого хлопка. Это поможет меньше их травмировать. А при сушке и укладке стоит использовать термозащитные спреи, в составе которых есть компоненты с низкой теплопроводностью. Последний совет Правецкой — баловать себя походами в проверенный SPA-салон.

"В фокусе корректирующие CBD-комплексы на основе растительного вещества каннабиноида, содержащегося в растении каннабис. Каннабиноид богат жирными кислотами и аминокислотами — то есть липидами и белковыми соединениями, а также обладает противовоспалительным действием на кожу головы", — заключила врач.