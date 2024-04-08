Трихолог назвала самые популярные причины стремительного облысения

Причиной облысения могут быть самые разнообразные проблемы со здоровьем. Врач-трихолог Мария Васильева в интервью "Газете.ru" рассказала про некоторые из них.

Собеседница издания напомнила, что у человека ежедневно выпадают волосы и связано это с циклом их роста. По её словам, у кого-то в день выпадает по 10–15 волосков, а у кого-то их количество может перевалить за сотню.

"Патологическим является выпадение более 10% от общего объёма волос с формирующимся поредением на определённых участках (на височном, по линии центрального пробора, на темени, макушке)", — заявила врач-дерматолог центра "СМ-Косметология".

Медик подчеркнула, что самостоятельно бороться с проблемой чрезмерно интенсивного выпадения волос не следует, так как она может говорить о самых различных недугах. Это может быть связано как с перенесёнными заболеваниями, так и со стрессом и даже оперативным вмешательством под наркозом. В этом случае, по её словам, следует восполнить дефицит витаминов и обеспечить организм полноценным питанием.

Также можно воспользоваться продающимися в аптеках наружными витаминизированными косметическими лосьонами. Врач отметила, что такие препараты применяются для улучшения микроциркуляции волосяного фолликула. Васильева заявила, что они должны проявить себя через 3–4 месяца. Если этого не произошло, она посоветовала обратиться к специалисту.

Помимо того, облысение может быть вызвано различными гормональными сбоями или заболеваниями щитовидной железы. В таком случае собеседница издания посоветовала проконсультироваться у эндокринолога или гинеколога, чтобы они помогли восстановить гормональный фон.

"Но даже в таких условиях рекомендуется применение наружных лосьонов для улучшения роста волос с противовоспалительным компонентом, который входит в состав лосьонов от выпадения", — заявила Васильева.

В заключение она рассказала об андрогенетической (наследственной) потере волос. В данному случае, как убеждена трихолог, человек прибегает к ежедневному употреблению препаратов, препятствующих этому. Также иногда требуется пересадка волос.