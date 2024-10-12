Россиянам рассказали, от какого гематогена будет больше вреда, чем пользы Эксперт Лялина: Гематоген с добавками теряет свою полезность 12 октября, 03:00 Гематоген с добавками теряет свою полезность. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Гематоген является популярным батончиком с множеством полезных свойств. Однако это средство также может оказаться и вредным для здоровья. Несмотря на его репутацию как источника железа и витаминов, в реальности этот десерт часто насыщен сахарами, патокой и искусственными добавками, что делает его менее полезным. Об этом в беседе с Life.ru предупредила исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

Специалист напомнила, что гематоген стоит употреблять для профилактики дефицита железа и его симптомов: бледности, усталости, выпадение волос и ломкости ногтей.

Но есть один нюанс: на 80% гематоген состоит из сахара или патоки, а также консервантов и искусственных добавок. Избыток данных компонентов может негативно сказаться на здоровье, особенно при регулярном употреблении. Для улучшения вкуса в батончики гематогена добавляют орехи, сухофрукты или шоколад. Но чем больше добавок, тем меньше в них пользы. Ирина Лялина и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения

Гематоген, традиционно включающий пищевой чёрный альбумин — высушенную кровь без плазмы, предполагается как источник железа, связанного с красными кровяными клетками. Однако, по словам эксперта, количество железа в продукте сильно варьируется, и не все производители указывают его содержание. Добавление в батончик таких ингредиентов, как орехи, сухофрукты или шоколад, также снижает его эффективность, хотя и улучшает вкус.

Как сообщал Life.ru, бесконтрольное употребление гематогена может привести к переизбытку железа, что, в свою очередь, способно вызвать различные проблемы со здоровьем, включая набор лишнего веса и диабет. Диетологи отмечают, что гематоген часто воспринимается как безвредная сладость, но из-за высокого содержания сахара его следует употреблять с осторожностью.

Авторы Андрей Горяничев