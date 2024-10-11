Страдают кожа, волосы и ногти: Как отопление влияет на воздух в квартире

Во время отопительного сезона нарушается микроклимат в квартире, в частности, снижается влажность воздуха, что может негативно сказаться на здоровье человека. По ударом находятся кожа, волосы и ногти, а из-за сухости слизистых страдает иммунитет. Об этом предупредила врач-терапевт Екатерина Трофимова.

По её словам, в конечном итоге человек может подхватить ОРВИ, кожный недуг или заболевание бронхиальной системы. Чтобы избежать негативных последствий отопительного сезона, необходимо увлажнять воздух в помещении или использовать спреи и капли для глаз.

Кроме того, важно проводить в квартире влажную уборку, чтобы избавиться от пыли и микроорганизмов. Эксперт предупредила, что при повышенной влажности может появиться плесень, которая опасна для здоровья.

«Это аллергические реакции, снижение иммунитета слизистых, обострение бронхолегочных заболеваний, кожные заболевания», — подчеркнула собеседница телеканала «Санкт-Петербург».