Врач назвал золотое правило, которое не даст заболеть в межсезонье

Когда температура за окном постоянно скачет от минуса до плюса, можно очень быстро заболеть. Предотвратить неприятные последствия межсезонья поможет соблюдение нескольких простых правил. Например, собираясь на улицу, следует помнить, что голова должна быть в холоде, а ноги – в тепле. Об этом рассказал терапевт Алексей Хухрев в интервью радио Sputnik.

Медик пояснил, что голова — это очень важный орган, который участвует в терморегуляции. Мозг, как и любой процессор, не любит перегреваться, поэтому излишне кутать голову не надо. А вот ноги, наоборот, часто запускают разные иммунологические реакции, в том числе и те, что похожи на простуду.

«Все же знают, что достаточно иногда ноги промочить, чтобы заболело горло. Это работает по типу определённого рефлекса: переохлаждение ног вызывает простудные явления, которые мы испытываем, когда заболеваем», — пояснил Хухрев.

Также в межсезонье следует лучше закрывать от ветров горло. Иначе может продуть мышцы шеи и тройничный нерв около уха, и потом человек будет мучиться от сильных болей. В целом надо одеваться по погоде, подытожил врач.