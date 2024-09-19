Как защититься от осенних простуд: советы вирусолога Вирусолог Волчков: Вакцинация и витамин D помогут избежать осенних простуд 19 сентября, 04:00 По словам эксперта, витамин Д поможет в борьбе с осенней простудой. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

Осень приносит не только красивую листву, но и сезонные простуды, и вирусологи уже готовы поделиться ценными советами по подготовке к этому периоду. В частности, эксперт в области вирусологии Павел Волчков эксклюзивно для Life.ru раскрыл ключевые методы защиты от осенних заболеваний.

По его словам, чтобы минимизировать риск подхватить осенние вирусы, идеальным решением будет вакцинация. Однако, по его мнению, полная защита от всех потенциальных патогенов невозможна. Наиболее вероятные вирусы, такие как грипп, требуют своевременного обновления вакцин, которое осуществляется фармацевтическими компаниями к началу осеннего сезона на основе прогнозов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Относительно ковида, вспышку которого мы сейчас наблюдаем, из рекомендаций — уже имеющаяся вакцина. Чем чаще и регулярнее она подвергается апдейту, тем лучше», — предупредил Волчков.

Кроме вакцинации врач рекомендует особое внимание уделить витамину D. Для тех, кто не успел насладиться солнечными днями этим летом, его стоит принимать в виде добавок с конца августа и в течение осени. А альтернативным источником витамина может служить кисломолочная продукция.

Ранее академик РАН предупредил, что для защиты от CoViD-19 и простуд в период пика заболеваемости важно также обратить внимание на питание. Он рекомендовал включать в рацион больше белковых продуктов, таких как яйца, мясо птицы, творог и рыба, особенно для тех, кто недавно перенёс коронавирус.

Авторы Андрей Горяничев