От холода не убудет: Гинеколог опровергла известный миф о женских болезнях

Вопреки распространённому заблуждению, женские заболевания не возникают, если просто сидеть на холодной поверхности. Популярный миф опровергла врач-гинеколог, специалист эстетической медицины Мелана Маилян.

В беседе с порталом «Страсти» она подчеркнула, что причиной воспаления являются не переохлаждение, а бактерии или вирусы. Однако оно может стать одним из факторов развития хронического недуга.

По словам эксперта, первоначально живущая в кишечнике бактерия E. Coli должна попасть во влагалище или уретру. В дальнейшем вследствие переохлаждения или перегревания могут возникнуть воспалительные процессы, например, цистит. То есть одного переохлаждения для возникновения недуга недостаточно.

«Также у взрослых людей в норме присутствует условно патогенная микрофлора во влагалище либо возможно появление инфекций, передающихся половым путём — всё это и является первоначальной причиной воспалительных заболеваний», — предупредила гинеколог.