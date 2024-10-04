От холода не убудет: Гинеколог опровергла известный миф о женских болезнях
Гинеколог Маилян: От сидения на холодном женские болезни не возникают
Вопреки распространённому заблуждению, женские заболевания не возникают, если просто сидеть на холодной поверхности. Популярный миф опровергла врач-гинеколог, специалист эстетической медицины Мелана Маилян.
В беседе с порталом «Страсти» она подчеркнула, что причиной воспаления являются не переохлаждение, а бактерии или вирусы. Однако оно может стать одним из факторов развития хронического недуга.
По словам эксперта, первоначально живущая в кишечнике бактерия E. Coli должна попасть во влагалище или уретру. В дальнейшем вследствие переохлаждения или перегревания могут возникнуть воспалительные процессы, например, цистит. То есть одного переохлаждения для возникновения недуга недостаточно.
«Также у взрослых людей в норме присутствует условно патогенная микрофлора во влагалище либо возможно появление инфекций, передающихся половым путём — всё это и является первоначальной причиной воспалительных заболеваний», — предупредила гинеколог.
Ранее гинеколог рассказала, что уничтожает женское либидо. По словам эксперта, негативно повлиять на организм могут как физиология, так и психология человека.