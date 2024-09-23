Физиология и психология: Гинеколог рассказала, что уничтожает женское либидо

Женское либидо — очень сложный аспект здоровья, который может меняться под влиянием множества факторов, причём как физиологических, так и психологических Об этом рассказала акушер-гинеколог Дарья Казакова. К примеру, половое влечение может снизиться из-за неправильного питания.

Негативно на состояние женского здоровья влияет набор лишнего веса, при котором также могут обостриться хронические заболевания. Поэтому в рацион в рацион нужно включать свежие фрукты и овощи, нежирное мясо и рыбу, орехи, а также следует соблюдать баланс жидкости. Снизить либидо может и малоподвижный образ жизни, добавила эксперт.

«Рекомендации по этому поводу: регулярные занятия спортом, такие как плавание, йога или фитнес, ускоряют обмен веществ и повышают уровень эндорфинов; старайтесь выделять хотя бы 30 минут в день на физическую активность», — призвала врач.

Негативным фактором также является хронический стресс, рассказала гинеколог «Газете.ru». Чтобы сохранить половое влечение на высоком уровне, она рекомендовала женщина практиковать релаксацию и медитацию или найти хобби.

Тревога и депрессия, а также недостаток и плохое качество сна также могут негативно отразиться на половом влечении. Поэтому женщинам очень важно создать для себя благоприятные асоциальные условия. Также эксперт призвала ограничить потребление алкоголя и кофеина перед сном.