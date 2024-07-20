Врач подсказала, какие анализы нужно сдать при снижении либидо

Снижение либидо — частая проблема, с которой сталкиваются многие, и причины этого могут быть разнообразными — от повседневного стресса до серьёзных медицинских состояний. Врач – акушер-гинеколог Дарья Казакова в интервью "Газете.ru" рассказала, какие анализы помогут определить причины снижения сексуального влечения и что стоит учитывать.

Врач подчеркнула, что снижение либидо может быть нормальным в определённые периоды жизни женщины, такие как менопауза или послеродовой период. Однако приём некоторых медикаментов, включая гормональные контрацептивы и антидепрессанты, также может повлиять на снижение сексуального влечения.

"Если вы столкнулись с этой проблемой, важно обратиться к врачу для диагностики и выяснения причин. Подбор анализов зависит от индивидуальных особенностей пациента и предполагаемых факторов снижения либидо", — пояснила эксперт.

По её словам, врач может назначить ряд анализов, включая общие и гормональные, анализы на инфекции, а также психологическое тестирование. Клинический и биохимический анализы крови позволяют оценить общее состояние организма и выявить возможные хронические заболевания, такие как анемия или диабет, которые могут влиять на либидо.

Гормональные исследования могут выявить низкий уровень тестостерона, который часто становится причиной снижения сексуального влечения у мужчин и женщин. Нарушения функции щитовидной железы и высокий уровень пролактина также могут влиять на либидо и вызывать проблемы с менструальным циклом и овуляцией.

Анализы на инфекции, такие как трихомониаз, гонорея, хламидиоз и генитальная микоплазма, помогут выявить воспаления органов малого таза, которые могут вызывать болевые ощущения и дискомфорт при половых контактах, снижая либидо.

Психологическое тестирование важно для выявления депрессии, тревожности и других психических проблем, которые могут быть причиной снижения сексуального влечения. Лечение снижения сексуального влечения может включать медикаментозную терапию, психотерапию или изменение образа жизни. Специалист подчеркнула важность комплексного подхода в диагностике и лечении.