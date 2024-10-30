Сон, еда и интимная близость: Психолог рассказала, как справиться со стрессом

В наше время многие люди могут столкнуться со стрессом. Однако преодолеть негативное состояние можно при помощи нескольких эффективных средств. И одним из них является секс, заявила психолог Аполлинария Гаудиум.

В беседе с РИАМО она подчеркнула, что при стрессе происходит выброс гормонов кортизола и адреналина, которые в долгосрочной перспективе негативно сказываются на организме. При сексе же или обнимашках с любимыми вырабатываются полезные гормоны.

«В борьбе со стрессом не обойтись и без дофамина. Шоколад или любимая еда, хороший сон, интимная близость, любые телесные приятные ощущения — всё это стимулирует его выработку. Обнимашки и смех способствуют производству эндорфинов, а общение с природой — гормона радости серотонина», — отметила эксперт.

Особенно секс эффективен в борьбе против стресса у женщин. Дело в том, что при интимных ласках вырабатывается гормон пролактин, который, по словам психолога, оказывает положительное действие при тревожности и нервозности. Кроме того, во время прогулки на свежем воздухе, медитации, прослушивания музыки и общения с близкими можно получить заряд окситоцина, который улучшает настроение.