Истерики и шантаж: Для чего нужно соглашение о неразглашении перед сексом

Подписывать перед сексом соглашение о неразглашении информации об интимной близости сегодня довольно актуально. Психолог и сексолог Александра Миллер считает это хорошей идеей. Она обратила внимание на практику, которая применяется в США.

По словам эксперта, предварительное подписание договора никак не скажется на качестве секса. Более того, согласие партнёра оформить документ лишний раз подчеркнёт серьёзность его намерений. Собеседница Инфо24 уверена, что документ в дальнейшем поможет избежать сплетен, конфликтов, истерик и шантажа.