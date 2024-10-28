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28 октября, 15:07

Истерики и шантаж: Для чего нужно соглашение о неразглашении перед сексом

Эксперт Миллер поддержала заключение соглашения о неразглашении перед сексом

Подписывать перед сексом соглашение о неразглашении информации об интимной близости сегодня довольно актуально. Психолог и сексолог Александра Миллер считает это хорошей идеей. Она обратила внимание на практику, которая применяется в США.

По словам эксперта, предварительное подписание договора никак не скажется на качестве секса. Более того, согласие партнёра оформить документ лишний раз подчеркнёт серьёзность его намерений. Собеседница Инфо24 уверена, что документ в дальнейшем поможет избежать сплетен, конфликтов, истерик и шантажа.

«Не все умеют держать язык за зубами, а после расставания начинают перемывать кости. Любовники должны понимать всю ответственность, и если у кого-то есть проблемы с моралью / эмоциями / яростным желанием мести, такой договор сумеет охладить пыл языкастого друга», — объяснила эксперт.

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Борис Эльфанд
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