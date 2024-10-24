«Любовница не появится без согласия жены»: Как вычислить в муже изменщика

Для появления любовницы или любовника в отношениях должны сложиться определённые предпосылки. И ответственность за измену равномерно лежит на каждом из супругов. Об этом заявила психолог Адиля Бурова. Она рекомендовала женщинам не разводиться с мужем из-за измены.

«Любовница не появится без сознательного согласия жены. Когда энергии в паре не хватает, появляется любовница или любовник. Здесь хорошо ходить к психологу и разбираться», — подчеркнула эксперт.

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» она отметила, что вместо развода женщина должна постараться осознать, что в её поведении вынудило мужа завести любовницу. Тем не менее, супруга может вычислить измену, если будет обращать внимание на несколько факторов.

К примеру, на измену указывают стремление мужчины изменить свою внешность, одежду, парфюм. Вызвать подозрения должны и смена гастрономических предпочтений, частые командировки и ласковые слова, если раньше их не было, аналогично и с подарками.

Психолог полагает, что при изменах мужчины начинают чаще врать и высказывать недовольство женой. На наличие любовницы указывает и секс: супруг может принести в постель новые позы или, наоборот, полностью избегать половой близости.