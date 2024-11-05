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5 ноября, 15:42

Россиян предупредили об опасности распиаренного «дубайского шоколада»

Диетолог Мухина: «Дубайский шоколад» может вызвать кровотечение из вен пищевода

Дорогущий дубайский шоколад, который успешно распиарили блогеры, может представлять серьёзную опасность для здоровья, уверена диетолог Марият Мухина. По её словам сочетание шоколада с фисташковой пастой и пресным тестом, которые насыщены жирами и углеводами, могут нанести вред зубам и ЖКТ, спровоцировать аллергию и другие недуги.

«Сочетание жира и углеводов перегружает поджелудочную железу, вызывает инсулинорезистентность и может привести к сахарному диабету», — подчеркнула собеседница Инфо24.

У людей с гастритом или ГЭРБ дубайский шоколад может обострить симптомы. А при чувствительности к фисташке может возникнуть аллергия как с простым зудом, так и с анафилактическим шоком. Проблемы с ЖКТ могут начаться даже при дегустации десерта, уточнила эксперт.

«Комбинация фисташковой пасты и шоколада может привести к сильному ощущению насыщенности или перегрузке организма, что особенно актуально для людей, которые не привыкли к таким тяжелым продуктам», — заключила диетолог.

Более того, при жировом гепатозе печени экзотическая начинка способна спровоцировать кровотечение из вен пищевода.

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Ранее SHOT ПРОВЕРКА подтвердила, что дубайский шоколад опасен для большинства россиян. Кстати, попробовавшая десерт гражданка заработала отёк Квинке.

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Борис Эльфанд
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