Россиян предупредили об опасности распиаренного «дубайского шоколада»
Диетолог Мухина: «Дубайский шоколад» может вызвать кровотечение из вен пищевода
Дорогущий дубайский шоколад, который успешно распиарили блогеры, может представлять серьёзную опасность для здоровья, уверена диетолог Марият Мухина. По её словам сочетание шоколада с фисташковой пастой и пресным тестом, которые насыщены жирами и углеводами, могут нанести вред зубам и ЖКТ, спровоцировать аллергию и другие недуги.
«Сочетание жира и углеводов перегружает поджелудочную железу, вызывает инсулинорезистентность и может привести к сахарному диабету», — подчеркнула собеседница Инфо24.
У людей с гастритом или ГЭРБ дубайский шоколад может обострить симптомы. А при чувствительности к фисташке может возникнуть аллергия как с простым зудом, так и с анафилактическим шоком. Проблемы с ЖКТ могут начаться даже при дегустации десерта, уточнила эксперт.
«Комбинация фисташковой пасты и шоколада может привести к сильному ощущению насыщенности или перегрузке организма, что особенно актуально для людей, которые не привыкли к таким тяжелым продуктам», — заключила диетолог.
Более того, при жировом гепатозе печени экзотическая начинка способна спровоцировать кровотечение из вен пищевода.
Ранее SHOT ПРОВЕРКА подтвердила, что дубайский шоколад опасен для большинства россиян. Кстати, попробовавшая десерт гражданка заработала отёк Квинке.