Инсулиновая бомба: Дорогущий дубайский шоколад оказался опасен для большинства россиян

Дорогущий дубайский шоколад с фисташковой начинкой оказался опасен для большинства россиян. При этом сладость так популярна среди населения, что в магазинах уже раскупили тесто катаифи, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Домашнее приготовление дубайского шоколада тоже выльется в круглую сумму. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Тренд вокруг восточной сладости задала беременная основательница кондитерской в ОАЭ. Она уместила в одном десерте шоколад, орехи, фисташковую пасту и тесто катаифи: получилась инсулиновая бомба — дубайский шоколад. На одну 200-граммовую плитку приходится более тысячи калорий и около 65 граммов фисташковой пасты, что в три раза выше нормы. В соцсетях блогеры съедают сладость за один присест.

Настоящий дубайский шоколад продают в ОАЭ, при этом приобрести его можно лишь в определённые часы, а раскупают продукт очень быстро. У нас за оригинальную плитку байеры просят от четырёх до шести тысяч рублей, на маркетплейсах сладость подешевле. Многие пытаются приготовить восточный десерт самостоятельно, но и эта затея обойдётся в кругленькую сумму: с учётом всех ингредиентов — от тысячи до двух с половиной тысяч рублей. А найти тесто катаифи — непростая задача: его уже раскупили в крупных российских магазинах.