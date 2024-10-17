Инсулиновая бомба: Дорогущий дубайский шоколад оказался опасен для большинства россиян
SHOT ПРОВЕРКА: Дубайский шоколад опасен для большинства россиян
Дорогущий дубайский шоколад с фисташковой начинкой оказался опасен для большинства россиян. При этом сладость так популярна среди населения, что в магазинах уже раскупили тесто катаифи, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
Домашнее приготовление дубайского шоколада тоже выльется в круглую сумму. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
Тренд вокруг восточной сладости задала беременная основательница кондитерской в ОАЭ. Она уместила в одном десерте шоколад, орехи, фисташковую пасту и тесто катаифи: получилась инсулиновая бомба — дубайский шоколад. На одну 200-граммовую плитку приходится более тысячи калорий и около 65 граммов фисташковой пасты, что в три раза выше нормы. В соцсетях блогеры съедают сладость за один присест.
Настоящий дубайский шоколад продают в ОАЭ, при этом приобрести его можно лишь в определённые часы, а раскупают продукт очень быстро. У нас за оригинальную плитку байеры просят от четырёх до шести тысяч рублей, на маркетплейсах сладость подешевле. Многие пытаются приготовить восточный десерт самостоятельно, но и эта затея обойдётся в кругленькую сумму: с учётом всех ингредиентов — от тысячи до двух с половиной тысяч рублей. А найти тесто катаифи — непростая задача: его уже раскупили в крупных российских магазинах.
В беседе с телеграм-каналом врач-диетолог Кристина Франц рассказала, что из-за высокой калорийности и повышенного содержания жиров дубайский шоколад не стоит добавлять в рацион людям с диабетом, ожирением и имеющим избыточную массу тела. А орехи могут спровоцировать диарею и другие сюрпризы от ЖКТ. Ранее в Минздраве сообщали, что только 35,7% россиян имеют массу тела, не выходящую за пределы нормы. Всем остальным дубайский шоколад употреблять можно, но в умеренном количестве — всего 20 граммов в день.
А ранее Life.ru рассказывал, что сотни клиентов «Вкусвилла» пожаловались на отравление зефиром. В сети магазинов отреагировали на эту информацию, отметив, что в составе продукта есть мальтит, который при чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие. Позже покупатели начали массово жаловаться на отравление зефиром из «Пятёрочки» и «Перекрёстка». Данную продукцию уже изъяли из магазинов. При этом производитель зефира пригрозил судом авторам новости об отравлении.
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