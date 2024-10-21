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21 октября, 09:28

Россиянка получила отёк Квинке от нашумевшего дубайского шоколада

Девушка получила отёк Квинке из-за дубайского шоколада. После употребления нашумевшего десерта ей вызывали скорую помощь, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Попробовавшей шоколад из Дубая девушке потребовалась медицинская помощь. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

В беседе с телеграм-каналом пострадавшая рассказала, что решила попробовать хайповый шоколад. Почти сразу после первого укуса сладости она почувствовала зуд в области рта, но не придала этому серьёзного значения. Спустя время, по словам девушки, у неё возникли приступ удушья, кашель и зуд по всему телу. Веки глаз отекли, и она стала терять сознание.

Девушку спасла тётя, которая вовремя вызвала бригаду скорой помощи. Врачи быстро приехали и поставили уколы с антигистаминными препаратами. Спустя время, по словам пострадавшей, её отпустило. Она уверена, что причина такой реакции организма — фисташковая паста в составе десерта, которая очень аллергенная.

Дубайский шоколад с начинкой из фисташковой пасты. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Дубайский шоколад с начинкой из фисташковой пасты. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Ранее Life.ru писал об этом дорогом дубайском шоколаде с фисташковой начинкой. Оказалось, что для многих россиян это опасное лакомство, которое не стоит употреблять при наличии излишнего веса. Однако оно набрало такую популярность, что в российских магазинах скупили почти всё тесто катаифи, чтобы делать сладость дома.

С учётом мёда, шоколада и соков: Раскрыта дневная норма сахара для женщин и мужчин
С учётом мёда, шоколада и соков: Раскрыта дневная норма сахара для женщин и мужчин
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SHOT ПРОВЕРКА

Юрий Лысенко
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