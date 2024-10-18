С учётом мёда, шоколада и соков: Раскрыта дневная норма сахара для женщин и мужчин
Врач Тананакина: Суточная норма сахара для женщин — 6 чайных ложек, а мужчин — 9
Женщинам ежедневно рекомендуется потреблять не более 25 граммов сахара, что составляет примерно шесть чайных ложек. Суточная норма для мужчин выше — 36 граммов или около девяти чайных ложек. Об этом рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Наталия Тананакина.
«Согласно рекомендациям ВОЗ, ежедневное потребление свободных сахаров, включая добавленные сахара и те, которые содержатся в мёде, сиропах и соках, не должно превышать 10% от общего количества калорий», — уточнила эксперт.
Употребление шоколада и других сладостей также учитывается в суточной норме, отметила собеседница РИАМО. Так, к примеру, 50-грамовый шоколадный батончик содержит порядка 25-30 граммов сахара, 100-грамовая порция мороженого — около 20 граммов сахара, а банка газировки объёмом 330 мл — примерно 30-40 граммов сахара.
Врач также предупредила, что сахар является питательной средой для бактерий. По её словам, чрезмерное употребление сладкого может ударить по здоровью зубов. Эксперт рекомендовала ограничиваться 3-4 ложками сахара в день.
Ранее россиянам обозначили дневную норму потребления свежевыжатого сока. Кроме того, эндокринолог объяснила, сколько хлеба в день можно съедать без вреда для здоровья. А ещё диетолог рассказала, сколько грибов можно съесть за неделю.
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