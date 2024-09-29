Опасно для давления: Пожилым назвали дневную норму потребления кофе

Пожилые люди могут не отказываться от кофе, если будут соблюдать дневную норму потребления. Об этом рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев. По его словам, ароматный напиток содержит антиоксиданты и может продлить молодость, а также необходим, чтобы взбодриться.

Собеседник «Москвы 24» подчеркнул, что лучше выбирать натуральный молотый кофе. При этом дневное потребление должно быть ограничено одной чашкой. Эксперт рекомендовал пить кофе утром после еды. Следует помнить, что при превышении нормы возможны негативные последствия.

«Если выпить больше нормы, это будет негативно сказываться на давлении, качестве сна — у многих пожилых есть с этим проблемы. Кроме того, могут выводиться витамины, например кальций, необходимый для костной системы», — предупредил врач.

При обострении гастрита и язвы и вовсе следует отказаться от кофе, полагает специалист. А при гипертонической болезни необходимо убедиться, что напиток не оказывает негативного влияния на давление, и если да — отказаться от него.