Доктор Мясников раскрыл, какие продукты помогут отдалить деменцию

Правильная диета может предотвратить деменцию, рассказал врач Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия». По его словам, нужное количество овощей и соблюдение правильного баланса калорий, белков, жиров и углеводов (КБЖУ) продлит здоровье мозга.

«Деменция всегда всем грозит. Ведь у нас каждый второй взрослый — гипертоник. У нас в стране любой гипертоник — недолеченный гипертоник. А гипертония — мощный фактор риска для развития деменции, потому что сосуды страдают и меняются, мелкая сетка сосудов тоже, там в том числе тоже откладывается амилоид», — отметил медик.

Мясников сообщил, что исследование проводилось на 1000 участниках, у которых давление корректировалось по-разному: одни его снижали до 140 мм рт. ст., а другие — до 120 мм рт. ст. Через несколько лет выяснилось, что в группе с целевым уровнем 140 мм рт. ст. случаи инфарктов и деменции были значительно более распространены.

Медик подчеркнул, что питание имеет важное значение в профилактике деменции. Он отметил, что рекомендуется употреблять около полкилограмма овощей и фруктов в день, три порции чая и две порции кофе. Также необходимо включать в рацион цельнозерновой хлеб, нежирный сыр, оливковое масло, орехи и тёмный шоколад, важны и продукты с омега-3.

Доктор Мясников подчеркнул, что к продуктам, способствующим воспалительным процессам, относятся колбасы, сардельки, сосиски, ветчина, а также кулинарные изделия из мяса и субпродукты. Кроме того, в этот список сладкие газированные напитки.