Врач перечислил болезни, при которых может темнеть в глазах

Каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с неприятными ощущениями, когда при резком подъёме со стула или кровати темнеет в глазах и кружится голова. В ряде случаев это может быть симптомом сразу нескольких серьёзных заболеваний. Об этом заявил "Газете.ru" заведующий отделением неврологии и невролог Европейского медицинского центра (EMC) Виталий Акимов.

В частности, потемнение в глазах и головокружение при подъёме могут говорить о заболеваниях нервной системы, например, болезни Паркинсона, деменции с тельцами Леви, автономной дисфункции и болезни периферических нервов. Также это может быть признаком обезвоживания, вызванного высокой температурой, рвотой, диареей или чрезмерными физическими нагрузками.

"Кроме того, они могут быть связаны с заболеваниями сердца, например, с очень низкой частотой сердечных сокращений, нарушением работы клапанов, ишемией сердца или сердечной недостаточностью. Это также может говорить об эндокринных нарушениях. Среди них нарушения функции щитовидной железы, надпочечниковая недостаточность и низкий сахар. Все эти состояния могут нарушать регуляцию артериального давления", — подчеркнул врач.

Но чаще всего потемнение в глазах связано с понижением артериального давления. При резком изменении положения тела из горизонтального в вертикальное кровь распределяется по телу, поэтому кружится голова. Этот феномен получил название "ортостатическая гипотензия", заключил доктор.