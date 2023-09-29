От недосыпа до инсульта: Врач рассказала, о чём говорят частые головокружения

Частые головокружения у пожилых людей свидетельствуют о развитии атеросклероза и гипертонии, а вот у молодых этот симптом может говорить об иных недомоганиях. Об этом предупредила в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" врач общей практики Мария Беляева.

Например, частые головокружения являются признаком низкого уровня сахара в крови — гипогликемии. Также этот симптом может говорить об анемии и обезвоживании. Недуг порой могут вызывать и некоторые лекарства в качестве побочного эффекта.

Также голова может кружиться при изменении кровяного давления, недостатке сна, повышенной тревожности или длительном стрессе. Настороже стоит быть тем, кто страдает от заболеваний сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной системы.

"Опасность представляет сочетание головокружения с неврологической симптоматикой: затруднённая речь, онемение лица и конечностей. Это может быть признаком приближающегося инсульта", — рассказала Беляева.