«Бешеная комбинация»: Названы сочетания продуктов, провоцирующие изжогу

Комбинация некоторых привычных продуктов может вызвать серьёзные проблему в организме. Гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова объяснила, что с чем нельзя сочетать, чтобы не спровоцировать изжогу.

Как оказалось, триггером недуга может стать комбинация цитрусовых фруктов со сладкими газированным алкоголем, например, с шампанским. Кроме того, изжогу может вызвать большое количество томатов в рационе. Особенно осторожными следует быть и любителям кофе.

«Шоколад с кофе — бешеная комбинация, нельзя их сочетать. Лучше пить кофе с белевской пастилой или сухофруктами, а шоколад — с чаем», — предупредила эксперт.

Она также подчеркнула в беседе с «Вечерней Москвой», что от изжоги часто страдают люди с лишним весом, ожирение тоже является триггером данного недуга. Внимательнее нужно быть и любителям жирной и жареной еды.