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11 октября, 11:36

Почему горячий чай может привести к раку, объяснила диетолог

Диетолог Русакова: Горячие чай и еда повышают риск онкологии

Любимый россиянами чай, оказывается, может спровоцировать развитие онкологии. Аналогичным эффектом обладают любые горячие напитки и еда. Почему это возможно, в беседе с «Москвой 24» объяснила врач-диетолог Дарья Русакова.

По её словам, вся проблема кроется в высокой температуре еды и напитков. Дело в том, что горячие продукты могут обжечь слизистую ротовой полости, а также пищевода и желудка. Поэтому оптимальной температурой считается 40-45 градусов, иначе существует риск заработать воспаление.

«Если длительное время употреблять горячую еду, чай и другие напитки, возникнет воспаление. Впоследствии это может привести к развитию онкологических заболеваний», — подчеркнула эксперт.

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Тем не менее, чай обладает весьма полезными свойствами. Особенно горячий напиток с добавками необходим нашему организму в сезон простуд.

Обложка ©

freepik

Борис Эльфанд
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