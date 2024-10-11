Почему горячий чай может привести к раку, объяснила диетолог

Любимый россиянами чай, оказывается, может спровоцировать развитие онкологии. Аналогичным эффектом обладают любые горячие напитки и еда. Почему это возможно, в беседе с «Москвой 24» объяснила врач-диетолог Дарья Русакова.

По её словам, вся проблема кроется в высокой температуре еды и напитков. Дело в том, что горячие продукты могут обжечь слизистую ротовой полости, а также пищевода и желудка. Поэтому оптимальной температурой считается 40-45 градусов, иначе существует риск заработать воспаление.

«Если длительное время употреблять горячую еду, чай и другие напитки, возникнет воспаление. Впоследствии это может привести к развитию онкологических заболеваний», — подчеркнула эксперт.