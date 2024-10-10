Любимый ужин россиян оказался провокатором ожирения, предупредила эндокринолог

Неправильный выбор блюда на ужин может серьёзно сказаться на нашем здоровье, в частности, привести к набору лишнего веса. Наиболее вредным для организма является сочетание большого количества жира, углеводов и соли. Об этом предупредила врач-эндокринолог Оксана Михалёва.

По её словам, одним из таких блюд является мясо по-французски. Оно провоцирует ожирение. Кандидат медицинских наук отметила, что употребление легкоусвояемой и высококалорийной пищи вечером не только способствует набору калорий, но и препятствует их сжиганию, что в итоге приводит к образованию висцерального жира.

«Если вы стремитесь контролировать свой вес, ужин не должен быть слишком поздним (рекомендуется не менее чем за 2-3 часа до сна), и, конечно, тяжёлым. Подходящими вариантами могут быть овощи, нежирное мясо или рыба, полезные крупы в небольших количествах и блюда из творога», — заключила собеседница «Газеты.ru».