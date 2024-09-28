Алкоголь, фастфуд и газировка: Россиян предупредили об опасности продуктов с пустыми калориями

Потребление продуктов, содержащих так называемые пустые калории, опасно для эндокринной системы человека, предупредила врач-диетолог и эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова. По её словам, подобная пища может вызвать скачки сахара в крови, нарушить углеводный обмен, а также стимулировать развитие инсулинорезистентности.

«Более того, регулярное добавление пустых калорий в рацион может сделать его дефицитным по незаменимым аминокислотам, жирным кислотам, микроэлементам, витаминам, так необходимым нам для поддержания нашей жизнедеятельности», — предупредила эксперт.

Дело в том, что продукты с пустыми калориями содержат простые углеводы или трансжиры, а вот витаминов, клетчатки и микроэлементов в них очень мало. В беседе с «Газетой.ru» врач отметила, что особенно вредны для организма алкоголь, фастфуд, сладкая газировка и пакетированные соки, снеки, каши быстрого приготовления и хлопья, а также сладкие молочные продукты, например, сырки или йогурты.