Врач объяснила, как избежать набора веса при сидячей работе Врач Тананакина: Чтобы не набрать вес, нужно есть от трёх до пяти раз в день 7 октября, 03:00 Чтобы избежать лишнего веса, важно не менее трёх раз в день принимать пищу, а лучше — пять. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Inside Creative House

При сидячей работе важно следить за калориями, так как из-за низкой физической активности существует риск набора лишнего веса. Как оставаться стройными в таких условиях рассказала в беседе с Life.ru врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Наталия Тананакина.

Чтобы избежать лишнего веса, важно не менее трёх раз в день принимать пищу, а лучше — пять. Ужин следует устраивать не позднее чем за два-четыре часа до сна. К тому же недостаток сна может способствовать набору веса, так как организму нужно восполнить недостающую энергию. Хронический недосып увеличивает потребление калорий на 400 ккал в сутки, поэтому рекомендуется спать минимум семь часов.

Особенно важно следить за калориями. Оптимальные нормы составляют около 2000 ккал в день: 1800 для женщин и 2400 для мужчин. Для поддержания метаболизма и улучшения пищеварения врач советует выпивать около двух литров воды в день.

«Идеальный выбор для завтрака — белковая еда: яйца, творог, цельнозерновой хлеб и овощи. Это обеспечит сытость на долгое время», — подчеркнула Тананакина.

Врач рекомендует следить за порциями, используя «метод тарелки»: половина тарелки должна быть заполнена овощами, четверть — гарниром, а ещё четверть — белковой пищей. Полезные перекусы, такие как фрукты, орехи или йогурт, заменят калорийные сладости и поддержат продуктивность.

Кроме того, следует избегать фастфуда и жареной пищи, которые могут вызвать резкий скачок сахара в крови и повысить аппетит. Врач подчеркивает важность физической активности: двигайтесь больше, не ешьте за компьютером и внимательно пережёвывайте пищу. Эти простые шаги помогут сохранить стройность и энергию в повседневной жизни.

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Авторы Андрей Горяничев