Гинеколог развеяла известный миф о влиянии холода на появление цистита Гинеколог Булатова: Переохлаждение не является причиной цистита 6 октября, 03:30 Врач подчёркивает, что переохлаждение хоть и не влияет на появление цистита, но всё равно может повлечь проблемы со здоровьем. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Холодное время года не оказывает влияния на возникновение цистита, заявили эксперты в области гинекологии. Популярное убеждение о том, что переохлаждение может стать основной причиной заболевания мочевого пузыря, не находит подтверждения в доказательной медицине. Об этом Life.ru рассказала онколог НКЦ3 ФГБНУ «Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского» акушер-гинеколог Лолита Булатова.

Она подчеркнула, что цистит вызывают, в первую очередь, инфекции, передающиеся половым путём (ИППП), а не холод. Однако переохлаждение действительно снижает общую сопротивляемость организма, что может способствовать обострению хронических заболеваний и подверженности ОРВИ. Эксперт также обратила внимание на важность выбора правильной одежды для холодного времени года.

При выборе одежды нужно обращать внимание на такие факторы как: температура воздуха, материал, из которого изготовлено изделие и уровень физической активности женщины. Я рекомендовала бы термобельё, из искусственного материала, который хорошо справляется с отведением влаги и с теплоизоляцией. Булатова Лолита акушер-гинеколог в области оперативной гинекологии, онколог НКЦ3 ФГБНУ «Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского»

Врач напомнила, что профилактика заболеваний мочеполовой системы заключается в ранней диагностике ИППП и использовании барьерных методов контрацепции, а не в защите от холода.

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Авторы Андрей Горяничев